“ابتعاث”.. بـ”الأمن السيبراني”

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برنامج الابتعاث الخارجي لدرجتي الماجستير والدكتوراه، الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تنمية مهاراتهم العلمية في تخصصات الأمن السيبراني الرئيسية ذات الأولوية.
ويهدف البرنامج، الذي يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم، إلى سد الاحتياج الوطني في مجالات الأمن السيبراني، ودعم سوق العمل بالكوادر المؤهلة، لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
ويقدم البرنامج عدداً من المزايا الداعمة للمسيرة العلمية للمبتعثين، منها الابتعاث إلى أبرز الجامعات العالمية المتميزة للإسهام في تنمية سوق الأمن السيبراني، وتوفير فرص تدريبية عملية محلياً وخارجياً في مجالات الأمن السيبراني.
كما يقدم مجموعة من البرامج الإرشادية، والاستشارات الأكاديمية والمهنية التي تركز على تنمية المهارات العملية للمبتعثين ودعمهم خلال فترة الابتعاث، بما يعزز من بناء الكفاءات الوطنية المتميزة ذات التنافسية العالية في مجال الأمن السيبراني.
وصُمم البرنامج لمواكبة الاحتياجات المتجددة في مجال الأمن السيبراني، ودعم الراغبين في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في عدد من تخصصات الأمن السيبراني الرئيسية، المتمثلة في أمن أنظمة التقنيات التشغيلية، وعلم التشفير، والأمن السيبراني في التقنيات الناشئة، والسياسات العامة ذات الصلة.
ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التسجيل ابتداءً من اليوم وحتى 29 فبراير المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني. وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.
كما تختص الهيئة ببناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.