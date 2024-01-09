مذكرة لدعم الشركات “السعودية والبيلاروسية”

وقعت المملكة وجمهورية بيلاروسيا، في مقر اتحاد الغرف السعودية، مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار والتجارة، وبخاصة تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة وبيئة الأعمال وفرص الاستثمار والإنتاج والتصدير، ومساعدة الشركات السعودية والبيلاروسية على التوسع في الأسواق المستهدفة.
وجرت مراسم التوقيع بمقر اتحاد الغرف السعودية، ووقعها كل من أمين الاتحاد المكلف وليد العرينان ومدير المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي ميكالاي باريسيفيتش.
كما تشمل، تنظيم أنشطة بحثية مشتركة حول التسويق، لتعزيز آفاق التجارة واستكشاف سبل التعاون التجاري، وتسهيل المشاركة في المعارض التجارية وتنظيم الفعاليات والملتقيات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية. وفق “أخبار 24”.
وبحسب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في تقديم الدعم للمستثمرين وإقامة اتصالات تجارية، وتنظيم الندوات التدريبية الدولية عبر الإنترنت، وتبادل الخبرات المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الترويج التجاري، بما يساعد شركات البلدين على الوصول للفرص في كلا السوقين.