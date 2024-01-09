تحت رعاية الملك.. افتتاح “الطريق إلى النسك”

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، في نسخته الثالثة تحت شعار “الطريق إلى النسك”، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.
وينظم المؤتمر وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويستمر لمدة 4 أيام، خلال الفترة من 8 – 11 يناير في جدة سوبر دوم.
يُعد المؤتمر، أكبر تجمع للمبتكرين وروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والقطاع غير الربحي، لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار المبتكرة، وعقد الشراكات في مختلف القطاعات التي ستسهم في تحسين رحلة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.
وقال وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، إنه تم إطلاق مشاريع تتجاوز قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة، وذلك في إطار تسهيل الخدمات ورفع مستواها لضيوف الرحمن.
وأضاف، في كلمته بالمعرض في نسخته الثالثة، أنه تم خلال العام الماضي تدريب أكثر من 40 ألف عامل في منظومة الحج والعمرة، فيما يجري العام الحالي تدريب أكثر من 120 ألف شخص لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لرفع مستوى الوعي لدى الحجاج كما عملت الوزارة على مبادرة لإنشاء مركز للتوعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف.
وتقدم أكثر من 35 شركة خدماتها في حج هذا العام، حيث تسعى الوزارة لخدمة الحجاج من الدول التي ليس لديها بعثات حج وبدأت العمل بمنصة الحج، وتم خدمة 67 دولة العام الماضي وفي هذا العام تتوسع المنصة لخدمة 126 دولة خدمة مباشرة دون وسطاء بتكلفة أقل وبخدمة أفضل، كما تم إطلاق مركز الاتصال الموحد، حيث يستطيع أي ضيف من ضيوف الرحمن الاتصال على رقم 1966.
وقامت الوزارة بزيارة 13 دولة وأقامت فيها معارض مع الشركاء من القطاعين العام والخاص وكان لها أثر كبير في تحسين الإجراءات وفهم التحديات، وعملت مع الشركاء على تطوير أكثر من 200 إجراء تسهل قدوم المعتمرين، كما تم السماح للمقيمين في جميع دول الخليج بإصدار تأشيرات إلكترونية لزيارة المملكة وأداء العمرة.
ووفق الربيعة، فإنه تم العمل مع الشركاء في قطاع النقل على زيادة الرحلات المباشرة من 164 وجهة إلى 216 وجهة بزيادة قدرها 32%، كما عملنا على تطوير المواقع التاريخية لإثراء التجربة.
كما كشف أن أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدر بـ 8 ملايين و550 ألفا، وفي هذا العام ارتفع العدد إلى 13 مليونا و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات التي تقدمها المملكة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة، حيث يقدر عدد الزيادة بـ 5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%، معلنا أنه اتساقا وتماشيا مع ما سبق سيتم تنظيم مؤتمر ومعرض العمرة الذي سيقام هذا العام في المدينة المنورة.
بدوره، قال مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، إننا انتقلنا من الجانب التكاملي إلى التوأمة في تنفيذ الخطط لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، وإنه لم تسجل خلال السنوات الماضية أي ظواهر تدعو للقلق، كما أننا نضع خططنا بالكامل موضع المراجعة ليتم تدقيقها وتمحيصها في ورش عمل، حتى نصل إلى أفضل خدمة.
وفي معرض رده على سؤال حول الأدوار الإنسانية التي يقوم بها رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن، أضاف أن العمل الإنساني هو جزء من ثقافة المجتمع السعودي، ونحن نمكّن رجال الأمن لخدمة ضيوف الرحمن بجانب مهامهم الأمنية، ومن بينها تمكين الحجاج المرضى من الانتقال من المدينة إلى مشعر عرفات وسط رعاية كاملة وأمن وجانب طبي متكامل.وفق “أخبار 24”.
وعلى هامش المؤتمر جرى توقيع اتفاقية إنشاء مشروع نوعي وأجنحة فندقية مع مساحات تجارية لخدمة ضيوف الرحمن بقيمة 2.5 مليار ريال بين الهيئة العامة للأوقاف وشركة أم القرى للتنمية والإعمار.
كما جرى توقيع اتفاقية ثانية بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج ضيوف الرحمن لدعم وإنشاء مركز تنمية ضيوف الرحمن، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل الخدمات لضيوف الرحمن بما يرفع توعيتهم ويسهل نسكهم.