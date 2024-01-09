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جديد المحليات > “إمداد” كهربائي لـ”الملك عبدالله الاقتصادية”
09/01/2024   9:00 ص

“إمداد” كهربائي لـ”الملك عبدالله الاقتصادية”

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أبرمت الشركة السعودية للكهرباء، اتفاقيتين مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية، بهدف إيصال الخدمة الكهربائية للمرحلتين الثانية والثالثة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، برعاية وحضور وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد القنون، التزام شركة الكهرباء الراسخ بإمداد المشروعات الضخمة بحلول كهربائية متقدمة وذات موثوقية عالية، مواكبةً لطموحات رؤية المملكة 2030، والعمل بجد عبر مبادرات واستراتيجيات تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

وتتولى شركة “إعمار المدينة الاقتصادية” (EEC)، مهمة تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي شركة عقارية مدرجة في البورصة السعودية (تداول)، وتركّز بالدرجة الأولى على تخطيط وتطوير المدينة. وفق “أخبار 24”.

“إمداد” كهربائي لـ”الملك عبدالله الاقتصادية”

جديد المحليات
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