نسخة ثانية لـ”التقاء الفن والأزياء”

أطلقت هيئة الفنون البصرية، فعالية الاستوديو المفتوح للدورة الأولى من النسخة الثانية لـ”إقامة التقاء الفن والأزياء بتصور جديد” في استوديو H18 بحي جاكس في محافظة الدرعية، وذلك بالتعاون مع هيئة الأزياء.
وتستقبل الفعالية عموم المجتمع من الساعة السابعة مساءً وحتى 11 مساءً، وذلك مع خِتام هذه الدورة من النسخة الثانية للإقامة الفنية، وتعرض الدورة الافتتاحية من النسخة الثانية على مدى يومين متتاليين الإبداعات المتنوعة لـ 14 مُشاركاً.
وتضم قائمة المشاركين سبعة سعوديين، هُم: مصممة المنسوجات البندري الجعيد، ومصممات الأزياء بشاير الحاتمي، وطاهرة آل الشيخ، وندى قاري، ونهال العقيل، بالإضافة إلى الفنانتين البصريتين سمية السيد، وميساء شلدان.
كما تضم سبعة مبدعين عالميين، وهم: الفنان البصري محمد أمين المكوتي من المغرب، والفنان البصري إسماعيل أوديتولا من نيجيريا، والفنانة البصرية أندريا ألكالاي من الأرجنتين، والقيّمة الفنية أوسيان سيلّي من فرنسا، ومصممة الأزياء إيلا ستتميلر من أنغولا، والفنانة البصرية جوانا ستيلا روجلا من ألمانيا، ومصممة الأزياء سهيلة بنعظيم من الولايات المتحدة الأمريكية.وفق “أخبار 24”.
ويعمل المقيمون خلال الإقامة على بحثٍ شخصي، مُستلهِمين ذلك من التساؤلات الشخصية، والنقاشات الجماعية في إطار موضوعات التحول، والابتكار، والاستدامة، باعتبارها مساحةً للتفكير قاموا من خلالها بنسج اهتماماتهم، وعواطفهم، ورؤاهم.
وتدعو أعمالهم التي اكتملت أو التي ما زالت قيد التنفيذ، إلى استكشاف موضوعات مرتبطة بالأبعاد الحميمة، والتغيير الاجتماعي، والبيئي، والمعرفة القديمة والمعاصرة، والظواهر الثقافية، والهياكل الاقتصادية؛ لتتشابك وسط هذا المشهد مختلف الموضوعات والقصص مع بعضها البعض في رحلةٍ مُتعددة الرؤى تبحث عن الإمكانات نحو تشكيل المستقبل.
وتأتي “إقامة التقاء الفن والأزياء بتصور جديد” بوصفها برنامجَ إقامةٍ فنيةٍ متعددَ الدورات مدعوماً بشكل كامل، وصُمّم لتعزيز التعاون بين المحترفين المبدعين العاملين في مجالات الفنون البصرية، وتصميم الأزياء، والتقييم الفني. ويحتضنه حي جاكس في الرياض بمحافظة الدرعية؛ ليوفر منصة إبداعية للمُبدعين الناشئين، ومتوسطي الخبرة من السعوديين، والمُقيمين، والمُشاركين الدوليين؛ للتجريب والاستكشاف متعدد التخصصات.