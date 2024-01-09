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رياضة > “وليد عبدالله” الحارس الأساسي للنصر في الصين
09/01/2024   9:09 ص

“وليد عبدالله” الحارس الأساسي للنصر في الصين

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كشفت مصادر خاصة أن مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، يواجه مشكلة في مركز حراسة المرمى قبل سفر الفريق لخوض جولة في الصين في 20 يناير الجاري بعد توقيعه مع إحدى الشركات الصينية، لذا ينوي تصعيد حارس شاب بجوار الحارس وليد عبد الله.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″، أن كاسترو وقع في مشكلة بحراسة المرمي بعدما تأكد غياب كل من نواف العقيدي وراغد النجار عن الجولة بسبب وجودهما في معسكر المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا المقرر إقامتها في قطر.

وأشارت المصادر إلى أن كاسترو طالب بضرورة ضم حارس من درجة الشباب في النادي للذهاب مع البعثة بجوار الحارس وليد عبدالله الذي ينوي كاسترو الدفع به أساسياً كونه الحارس الوحيد الموجود بالفريق خلال اللقاءين اللذين سيلعبهما في الصين.

ويخوض النصر جولة في الصين نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يواجه نظيره شنغهاي في المباراة الأولى يوم 24 يناير، ثم يلتقي تشجيانغ يوم 28 من الشهر نفسه.

“وليد عبدالله” الحارس الأساسي للنصر في الصين

رياضة
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