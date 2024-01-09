“بدء” التقديم لـ “الاقتصاديين السعوديين”

كشف البنك المركزي السعودي، عن بدء فترة التقديم على برنامج الاقتصاديين السعوديين الدفعة 20، أحد البرامج الهادفة لتهيئة وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الاقتصاد.
وأوضح البنك المركزي، أن البرنامج يوفر فرصة الابتعاث الخارجي، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وأبان أنه يشترط أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في الاقتصاد أو درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله، وذلك في أحد التخصصات الآتية: (اقتصاد، إدارة أعمال تخصص فرعي مالية، محاسبة، نظم معلومات إدارية، بحوث عمليات، رياضيات، إحصاء، أساليب كمية، هندسة، حاسب آلي، فيزياء، تمويل واستثمار)، إضافة إلى معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وأن تكون نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية لا يتجاوز سريانها عامين سابقين لتاريخ التقديم على البرنامج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يجب ألّا يتجاوز عمر المتقدم 27 عاماً لحامل البكالوريوس و30 عاماً لحامل الماجستير، واجتياز التقييمات والمقابلات السلوكية والفنية، واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يعقده البنك المركزي خلال العام الأول من العقد الوظيفي.