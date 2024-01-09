“طمية”.. أول “إسعاف برمائي” بالشرق الأوسط

عرضت هيئة الهلال الأحمر السعودي، المركبة “طمية”، والتي تعد أول مركبة إسعافية برمائية من نوعها في الشرق الأوسط، وتتمتع بقدرات الاستجابة النوعية في عمليات إخلاء الحالات الطارئة، التي يصعب الوصول إليها في المناطق الوعرة كالجبال والسهول وحتى المناطق المائية والوحلة.
وتتمتع “طمية”، التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة المقام في جدة، بقدرة على تنفيذ مهام الإنقاذ، والإسعاف، من خلال نقل مريضين وستة أفراد آخرين، والعمل إلى ما يقارب 19 ساعة من دون توقف، و65 ساعة في وضعية الوقوف.
وتمتلك السيارة، التي لفتت الأنظار بقوة في المعرض، أنوارًا تحذيرية، تُمكنها من مشاهدة الأماكن الليلية في الأوقات المظلمة.
كما استعرضت الهيئة مركبة “رفيدة”، وهي أحدث سيارات الإسعاف للدفع الرباعي المجهزة بأحدث التجهيزات والمواصفات المعتمدة في سيارات الإسعاف المتقدمة. وفق “أخبار 24”.
وتزود “رفيدة” بجميع الأنظمة المعمول بها في غرفة عمليات الهلال الأحمر، بحيث ترتبط تلك بأنظمة غرف العلميات؛ مما يسهم في عملية تقديم الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.
كما تتميز العربة بأحدث الوسائل الإسعافية، المتمثلة في وحدة تدريب ميداني، تضم كاميرات داخلية وشاشات عرض خارجية تنقل ما يحدث بالسيارة بكل دقة؛ بهدف تدريب الموظفين ميدانياً داخل السيارة، والاستفادة بما تقدمه من عرض مرئي للتعليمات الإسعافية، بجانب وجود فريق طبي ومتطوعين مدربين على أعلى مستوى وذلك في إطار تأمين العارضين والزوار، والاستعداد لأي حالة طارئة.