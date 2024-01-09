النقود والمعادن الثمينة بقائمة “المحظورات البريدية”

اعتمدت الهيئة العامة للنقل، قائمة المواد البريدية المحظورة التي يحظر نقلها أو إرسالها، لحماية المستفيدين والعاملين في القطاع البريدي، ورفع مستويات الأمن والسلامة في الخدمات البريدية.
وأكدت الهيئة أنه يجب على المشغل الوطني الالتزام باتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، بقائمة المواد البريدية المحظورة بين الدول الأعضاء، ومراعاة جميع الاتفاقيات الثنائية بين الدول بهذا الشأن.
وأبانت أن القائمة تتضمن العديد من المواد التي يحظر نقلها وإرسالها كـ “المواد السامة والمعدية، والسوائل القابلة للاشتعال، والغازات المضغوطة، والمواد التي تحتوي على نقود أو معادن ثمينة، والمواد التي قد ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية أو ضرر على المواد البريدية الأخرى”. وفق “أخبار 24”.
ودعت جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية زيارة موقعها الإلكتروني، أو تقديم الملاحظات والشكاوى عن طريق منصات التواصل المعتمدة، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد 19929.