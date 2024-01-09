دعم “المنشآت” بـ”الابتكار التجاري”

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، برنامج زمالة منظومة الابتكار التجاري الوطنية؛ لتوفير حزمة من الخدمات والبرامج للمنشآت المتخصصة في المجال.
ويسهم البرنامج في دعم مشاريع هذه المنشآت ومنتجاتها في الابتكار التجاري، من خلال تقديم فرصة التأهل لـ 30 مشاركاً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للاستفادة من البرامج المقدمة على مدار 20 يوماً مع أبرز المدربين والمختصين.
ويقدم أيضًا أكثر من 200 جلسة استشارية في مختلف المجالات؛ مما يتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 200 ألف ريال لأفضل مشاريع التخرج من برنامج الزمالة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وتضم فئات المستهدفين من برنامج الزمالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات في مجالات دعم المبتكرين، مثل: مجال التدريب على الابتكار، واستشارات التخطيط التجاري، وحماية الملكية الفكرية، وكذلك خدمات الاحتضان، وخدمات التمويل الجماعي للابتكارات، واستشارات عقود الاستثمار.
ودعت الهيئة الراغبين بالتسجيل إلى زيارة الموقع الرسمي للبرنامج، للتعرف على تفاصيله، وإتمام التسجيل في موعد أقصاه 20 “يناير”، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.