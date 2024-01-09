يورغ رودولف.. رئيسًا لـ”أرويا كروز”

عيّنت شركة “كروز السعودية”، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية “الكروز” في المملكة، يورغ رودولف رئيسًا “أرويا كروز” للرحلات البحرية السياحية.
ويمتلك “رودولف” خبرة تمتد لأكثر من 31 عامًا، منها 19 عاماً في قطاع الرحلات البحرية السياحية العالمية، كما شغل منصب مدير عام شركة “كوستا Costa” للرحلات البحرية في ألمانيا قبل انضمامه إلى فريق “كروز السعودية”.
كما شغل أيضًا عدة مناصب إدارية عليا في شركات رائدة بقطاع الرحلات البحرية السياحية، مثل: “توي كروز TUI Cruises” و”أيدا كروز AIDA Cruises” و”كارنيفال Carnival” و”رويال كاريبيان إنترناشيونال Royal Caribbean International”؛ مما يجعله المرشح الأمثل لقيادة “أرويا كروز” التابع لشركة “كروز السعودية”.
ويتولى “رودولف” بصفته الرئيس، مسؤولية الإطلاق التجاري لخط “أرويا كروز” في عام 2024، والذي يعد أول خط للرحلات البحرية السياحية مخصصة للمجتمع العربي. وفق “أخبار 24”.
كما سيُشرف بدوره على جميع العمليات المتعلقة بالرحلات السياحية والشؤون التشغيلية والمالية الخاصة بها، بما في ذلك المبيعات، والتسويق، وتجارب الضيوف، والتخطيط لمسارات الرحلات، وإدارة الإيرادات، وخدمات العملاء، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات لتنمية الأعمال.
وشهدت كروز السعودية نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية، ويمثل تعيين يورغ رودولف رئيساً لأرويا كروز مرحلة جديدة في مسيرة الشركة نحو تقديم خدمات متميزة، تلبي أعلى معايير الجودة، بالتزامن مع العمل نحو الإطلاق المترقب لأرويا كروز.
ويأتي هذا الإعلان ضمن مساعي شركة “كروز السعودية” لتوسيع نطاق خدماتها وعروضها في المنطقة؛ إذ أعلنت الشركة في يونيو 2023 عن إطلاق أول خط للرحلات البحرية التابعة لها “أرويا كروز” بتصميم فريد لاستعراض التجارب والضيافة العربية الأصيلة.
كما تعمل “كروز السعودية” لتحقيق أهدافها، باستقبال 1.3 مليون سائح عبر السفن السياحية بحلول عام 2035.