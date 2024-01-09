ملتقى “DeveGo ” ينطلق 22 يناير

ينظم بنك التنمية الاجتماعية، أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في المملكة، “ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة” تحت شعار (DeveGo) ” انطلق نحو المستقبل”، خلال الفترة من 22 – 23 يناير 2024 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
يأتي ذلك ضمن مساعي البنك لتمكين ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة؛ من خلال ممارسات الأعمال الحرّة الحديثة التي تشهد ازدهاراً إقليمياً ودولياً، وذلك ضمن توجيهات القيادة بتسخير السياسات الحكومية الداعمة للنهضة الاقتصادية، وتسليط الضوء على قيم الابتكار، وإبراز الأفكار المتجددة في مجال دعم نشوء ونمو اقتصاد المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن الملتقى الذي ينظم برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، يأتي وفق مبــادرة تحقـّـق آثــاراً شــاملة ومســتدامة، إذ يهدف إلى استقطاب 10,000 زائر، وبمشاركة 85 متحدثاً محلياً ودولياً، و30 جهة دولية، بالإضافة الى 100 مستشار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات عمل مع منظومة الشركاء الداعمين لريادة الأعمال والمنشآت في القطاعات الواعدة. وفق “أخبار 24”.
كما يتطلع البنك من خلال الملتقى إلى إبراز أهمية دور قطاع المنشآت الناشئة والصغيرة في الاقتصاد الوطني، والإضاءة على النماذج الجديدة المبتكرة لتمكين القطاع مثل مساحات العمل المشتركة (جادة 30)، والامتياز التجاري، والعمل الحر بأنماطه الجديدة، وشركات التمويل الأصغر الرقمية Fintech والتنوع في تقديم المنتجات والخدمات للمستفيدين، مستهدفاً بذلك التعريف بخدمات ومنتجات البنك التنموية، وزيادة التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتصدير النماذج التنموية الناجحة في تفعيل الممارسات التنموية، وإلهام الشباب وتشجيعهم وتمكينهم على ثقافة العمل الحر لتحسين جودة حياتهم وزيادة عائداتهم.
ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء والرؤساء ومسؤولون محليون ومتحدثون دوليون، وأصحاب المصلحة الفاعلون، كما يستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة وممارسيّ العمل الحر، والجهات الحكومية والخاصة المهتمة بقطاع ريادة الأعمال، والجهات الدولية والإقليمية والقطاع غير الربحي، إضافة إلى المؤسسات التمويلية ووسطاء التمويل، وذلك ضمن المهام المتعددة التي يقوم بها البنك، والتي وضعتـه ضمن أهـم المؤسسـات التنموية التي تقـوم بـدور فعّال ومؤثـّر في مسـيرة التنميـة الاجتماعية والاقتصادية.