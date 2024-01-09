“البيئة”: الجراد وراء التصحر.. وتناوله “ضار”

حذر مصدر مطلع في وزارة البيئة والمياه والزراعة من خطورة أسراب الجراد المهاجرة على المحاصيل الزراعية، مبينًا أنها أحد أسباب التصحر وما ينتج عنه من موجات غبار بجانب الخسائر التي يتكبدها المزارعون في محاصيلهم.
وفي حديثه لـ”أخبار 24″، نوه إلى أهمية التحذير من ممارسة بعض السلوكيات في أكل الجراد بسبب تأثرها بالمبيدات الحشرية التي قد تضر بصحة الإنسان.
وأشار إلى أن أحد أسباب وصول أسراب الجراد المهاجرة من الدول المجاورة إلى المملكة، هو ضعف مكافحته في تلك الدول بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها في الوقت الراهن، مؤكداً أن الدولة ممثلة في مركز “وقاء” تبذل جهود كبيرة بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.
ومؤخراً، تداول أشخاص عبر منصات “التواصل الاجتماعي” مقاطع لأسراب من الجراد في مزارع محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.
وعقب ذلك، دعا المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” إلى الإبلاغ الفوري عن طريق نظام البلاغات الموحد “بلغ”، حاثاً أصحاب المناحل والمواشي بأهمية أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد.