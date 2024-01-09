“الأخضر” يتعادل سلبياً مع فلسطين ودياً

تعادل المنتخب الوطني مع منتخب فلسطين بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة القطري، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في دولة قطر .
وعمد المدير الفني ” روبرتو مانشيني ” لعب المباراة بتشكيلة أساسية مع إجراء 7 تغيرات مع منتصف الشوط الثاني ، وشهدت المباراة تعرض اللاعب سالم الدوسري للطرد بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ” 52 ” من عمر المباراة.
جدير بالذكر ان مواجهة” الأخضر” أمام منتخب فلسطين ثاني وديات الأخضر في المرحلة الحالية، وسيختتم الأخضر ودياته أمام منتخب هونغ كونغ مساء يوم غدٍ الإربعاء على ملعب نادي الوكرة القطري. وفق “سبورت 24”.