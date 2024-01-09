خسارة جديدة لـ “تاسي” بعد تراجع 13 قطاعاً

واصل المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء) تراجعه لليوم الثاني؛ بضغط من تراجع مؤشرات 13 قطاعاً من السوق، إلا أن مؤشر “تاسي” حافظ على موقعه فوق 12100 نقطة، صاحب ذلك ارتفاع محدود في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس.
وفشل المؤشر في تعويض خسارته أمس، ليواصل الخسائر وينهي جلسة اليوم متراجعاً إلى مستوى 12197.61 نقطة في مقابل 12252.06 نقطة ليوم أمس، بتراجع قدره 54.45 نقطة بنسبة 0.44 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 230 نقطة نسيتها 1.92 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2023 البالغة 11967 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد ارتفاع السيولة المتداولة إلى 9.2 بليون ريال، في مقابل 8.9 بليون بنسبة زيادة 2.5 %، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 8 % إلى 434 مليون سهم، في مقابل 403 ملايين لليوم السابق، بينما انخفض عدد الصفقات المنفذة 5 % إلى 538 ألف صفقة في مقابل 568 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة 14 % إلى 807 أسهم.
وشهدت جلسة اليوم تداول أسهم 231 شركة، ارتفعت أسهم 94 شركة منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 132 شركة أخرى، واستقرت أسهم 5 شركات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس؛ ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.392 تريليون ريال بخسارة قدرها 52 بليوناً نسبتها 0.46%.
واستقرت مؤشرات 13 قطاعاً في المنطقة الحمراء، أكبرها خسارة الخدمات التجارية والمهنية الهابط 1.31 %، تلاه مؤشر المرافق العامة بخسارة 1.26 %، ثم مؤشر المصارف المنخفض 0.95%، وبلغت خسارة مؤشر الطاقة 0.63 %.
في المقابل ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات، تصدرها قطاع التطبيقات المرتفع 4.43 %، تلاه مؤشر إنتاج الأغذية الصاعد 1.39 %، ثم قطاع السلع طويلة الأجل المرتفع 0.90 %، وصعد مؤشر التأمين 0.59 %، فيما صعد مؤشر العقارات 0.43 %. وفق “أخبار 24”.
وواصل سهم مجموعة “إم بي سي” تصدره للسوق في ثاني يوم لتداوله وارتفع بنسبة 30 % وصولاً إلى 42.25 ريال، تلاه سهم تْشب المرتفع 10 % إلى 34.45 ريال، في المقابل سجل سهم عذيب للاتصالات أكبر خسارة في السوق بلغت 3.70 % إلى 161.40 ريال، تبعه سهم الكيميائية بخسارة 3.30 % إلى 4.40 ريال من تداول 4.6 مليون سهم.
وواصل مؤشر “نمو” ارتفاعه لليوم الثاني، بعد أن أنهى جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 24768 نقطة في مقابل 24672 نقطة أمس، بزيادة 0.39 %، فيما ارتفعت السيولة المتداولة 97 % إلى 88 مليون ريال في مقابل 44 مليوناً، جاءت من تداول 3.6 مليون سهم في مقابل 1.77 مليون، بزيادة 103 %، نُفذت من خلال 2983 صفقة.