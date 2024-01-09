حروب العصور الوسطى بـ”War Castle”

يخوض زوار منطقة بوليفارد وورلد ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، تجربة جديدة في عالم المغامرات الشيقة والتحديات المثيرة، وذلك ضمن قرية “War Castle”، حيث تحاكي القرية متنزهاً لحروب من العصور الوسطى.
وجرى تصميم القرية لتوفير تجربة مليئة بالمتعة، حيث تحتضن 6 تجارب متنوعة يعيش من خلالها الزوار أجواء القرون السابقة من الحروب، ورحلات الصيد، والعديد من المغامرات الفريدة، وتهدف إلى تعريفهم بتجارب رمي السهام ومبارزات السيوف.
وتتيح “War Castle” لزوراها يومياً ركوب الأحصنة ولبس خوذ الرأس والدروع، إضافة إلى الكثير من الخيارات الترفيهية والرحلات البرية، فضلاً عن توفير متاجر خاصة لشراء الأسلحة والتعريف باستخداماتها في ذلك الوقت.
وتتميز منطقة “بوليفارد وورلد” بكونها واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض 2023، تنوعاً واحتضاناً للخيارات الترفيهية القادمة من ثقافات عالمية متعددة، إضافة إلى احتوائها على عدد من مجسمات دول العالم التي صممت كل واحدة منها بطابع خاص، ومجموعة كبيرة من التجارب العالمية، والألعاب المتوافقة مع رغبات العائلات والأطفال، ومتاجر تضم بضائع قادمة من مختلف أنحاء العالم.
وفق “أخبار 24”.