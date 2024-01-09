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جديد المحليات > “القارب الناري”.. متعة المغامرة
09/01/2024   8:42 م

“القارب الناري”.. متعة المغامرة

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في أجواء بحرية شيقة، وعلى متن قارب نفاث، يعيش فيه الركاب نوعاً من المتعة والإثارة والمغامرة، يعيش زوار وسيّاح جدة تجربة ماتعة في ساحل البحر الأحمر، من خلال تنظيم المركز الوطني للفعاليات ضمن تقويم فعاليات جدة 2023 فعالية “القارب الناري”.

تلك المغامرة التي تعمل على رفع مستوى الأدرينالين للاستمتاع بالجولة، يسير خلالها القارب بسرعة عالية ليعتلي أمواج البحر، ويقوم بالدوران 360 درجة والغطس داخل المياه.

وتوفر إطلالة منطقة مارينا اليخوت، الواقعة على الواجهة البحرية على ساحل البحر الأحمر، خيارات متنوعة لزوار وأهالي المدينة، عبر نادي اليخوت والعديد من المطاعم والمقاهي المتنوعة؛ كونها إحدى أكثر المناطق الجاذبة، ومكوناً ضمن حزمة من البرامج لدعم قطاع السياحة البحرية وثقافة الترفيه، بجانب الإسهام في التنوع الاقتصادي.

يعيش الركاب خلال تلك المغامرة نوعاً من المتعة والإثارة

يعيش الركاب خلال تلك المغامرة نوعاً من المتعة والإثارة

يعيش الركاب خلال تلك المغامرة نوعاً من المتعة والإثارة

وفق “أخبار 24”.

“القارب الناري”.. متعة المغامرة

جديد المحليات
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