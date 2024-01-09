2.8 مليون زهرة تلون شوارع “تبوك”

تزينت شوارع تبوك بألوان متنوعة من الزهور ضمن خطة تحسين المشهد الحضري، والتي تضمنت زراعة 2.8 مليون زهرة، وأكثر من 5 آلاف شجرة.
وتهدف تلك الخطوة التي شملت كذلك صيانة 600 برج ألعاب للأطفال، إلى توفير بيئة مناسبة عبر الاهتمام بالمرافق العامة للتمتع بها، وتنفيذ أعمال الصيانة والزراعة في الحدائق والمنتزهات.
وتواكب التغيرات الحضارية التي تشهدها تبوك، خطة تعزيز جودة الحياة للسكان، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وأنسنة المدن، والتوسع في مجال تخضير وبستنة وتشجير طرق ومساحات المدن.
يُشار إلى أنه رصد مؤخراً في تبوك 69 مشروعاً تنموياً بقيمة مليار و700 مليون ريال، لتطوير البنية التحتية والرقي بجودة الحياة ورفع كفاءة الطرق وإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار ودرء خطر السيول.
وفق “أخبار 24”.