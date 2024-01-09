خزن مياه استراتيجي 4.4 مليون م3 لـ”المشاعر”

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن منظومة “المياه” بالمملكة تتسم بالمرونة وقابلية التوسع لمواكبة النمو المستمر في أعداد ضيوف الرحمن.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة؛ “الطريق إلى النسك”، إلى أن سعة الخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصلت إلى 4.4 مليون م3 من المياه في عام 2023، ويجري العمل حاليًا على تنفيذ مشاريع خزن إضافية بسعة 4.1 مليون م3.
ولفت إلى أن مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لها طابع مختلف من حيث التحديات التي تواجهها مثل النمو المضطرد في أعداد حجاج بيت الله الحرام، ووجودهم لفترة محدودة في مكانٍ محدد، إضافة إلى بُعد مصادر الإمداد المائي عن التجمعات السكانية المستفيدة، ومواكبة العرض والطلب في عناصر سلسلة خدمات الإمداد.
وبين أن المنظومة لديها أنظمة لمواجهة تلك التحديات؛ تتمثل في أنظمة الإنتاج، والتخزين، وشبكات لتوزيع المياه، وتجميع الصرف الصحي، إضافة إلى محطات إنتاج المياه المجدّدة، وشبكات توزيعها. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه تم إنشاء غرفة التحكم والمراقبة لمتابعة الحالة التشغيلية لمنظومة المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ حيث تدار جميع العمليات التشغيلية عن طريق منظومة المراقبة والتحكم (سكادا)، التي يتم من خلالها مراقبة الحالة التشغيلية والعمل على إدارة منظومة خدمات المياه بشكل فعال، والتنبؤ بأي حالات تشغيلية قبل حدوثها، كما تتم مراقبة الضغوط التشغيلية بالحرم المكي الشريف في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الساعة.