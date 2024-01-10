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10/01/2024   10:53 ص

“واي فاي 7” يرى “النور”

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بدأت مجموعة “Wi-Fi Alliance” الأمريكية، اعتماد إصدار “واي فاي 7” إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الاتصال اللاسلكي، والتي توفر للمستخدمين حزمة من الميزات الجديدة المصممة لتحسين الأداء والاتصال عبر البيئات المختلفة.

وأوضحت المجموعة، أن هذا الإصدار يلبي التقنيات الناشئة مثل الواقع المعزز متعدد المستخدمين (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع الممتد (XR)، حيث يتوقع أن يصل أكثر من 233 مليون جهاز إلى السوق في عام 2024، و2.1 مليار جهاز بحلول عام 2028.

ويتميز الإصدار الأخير بحزمة من الميزات الجديدة، أبرزها قنوات لنقل البيانات بقدرة 320 ميجاهرتز، وتشغيل متعدد الارتباطات (MLO)، ومعدلات نقل 4K QAM، ووحدات RU متعددة إلى STA واحد، وخدمات اتصالات الاستعداد لحالات الطوارئ (EPCS). وفق “أخبار 24”.

“واي فاي 7” يرى “النور”

مال وأعمال
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