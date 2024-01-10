“سامسونج” تتيح تحويل هواتفها لكاميرا “ويب”

كشفت شركة “سامسونج” بالتعاون مع “مايكروسوفت”، عن ميزة جديدة يمكن من خلالها تحويل كاميرا الهواتف من طراز جالاكسي إلى كاميرا للحاسبات الشخصية، في كافة المواضع التي تُستخدم فيها كاميرا الويب، مثل تطبيقات محادثات الفيديو عبر الإنترنت.
وأتيحت الميزة في سلسلة “جالاكسي بوك 4″، عبر تطبيق Link to Windows من مايكروسوفت الذي تعتمد عليه سامسونج منذ سنوات من أجل التكامل العميق بين أجهزتها المحمولة والحواسيب.
وأشارت سامسونج في بيان لها إلى جودة الصور الملتقطة بهواتف جلاكسي، مضيفة أنه يمكن التبديل بحرية بين الكاميرات الأمامية والخلفية بنقرة واحدة فقط دون الحاجة إلى ضبط إعداد الحاسوب، من أجل تغيير إطار الصورة أو عند الحاجة للنهوض من أمام الحاسوب والتجول في أنحاء الغرفة أو لإظهار منظر بعيد عن إطار الحاسوب. وفق “أخبار 24”.
وستتيح الميزة أيضًا بعض الخيارات الإضافية في أثناء المكالمة، ومنها تمويه الخلفية والتأطير التلقائي، التي تساعد على التركيز على الشخص نفسه في أي مكان، مؤكدة على أن الميزة ستكون متاحة في هواتف جالاكسي التي تعمل بتحديث One UI 1.0 فما أحدث، وتشترط الربط عبر تطبيق Link to Windows في هواتف جالاكسي وتطبيق الهاتف في نظام ويندوز مع حساب مايكروسوفت واتصال عبر شبكة واي فاي نفسها.