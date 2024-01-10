إصابة “أوستن” بسرطان “البروستاتا”

أزالت وزارة الدفاع الأمريكية، الغموض حول الغياب الملحوظ لوزيرها لويد أوستن خلال الفترة الأخيرة؛ حيث اضطرت مع زيادة الانتقادات إلى الكشف عن إصابته بسرطان البروستاتا.
وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لـ”أوستن” هدفت إلى استئصال البروستاتا، إلا أنه أدخل العناية المركزة مجدداً لمتابعة وضعه عن كثب بعد حدوث مضاعفات مرتبطة بالعملية.
وخلافاً للبروتوكول المعمول به، لم يتم إعلان نقل “أوستن” للمستشفى من قبل وزارة الدفاع سوى مساء الجمعة الماضية، أي بعد دخوله للعمليات بـ18 يوماً، الأمر الذي تسبب في انتقادات للرئيس الأمريكي جو بايدن. وفق “أخبار 24”.