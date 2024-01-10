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10/01/2024   11:00 ص

عقار لـ “تجديد الأنسولين”

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تركز علاجات مرض السكري المتوفرة حاليًا في المقام الأول على التحكم في مستويات الجلوكوز بالدم، ولكنها لا تعالج التدمير الأساسي للخلايا المفرزة للأنسولين.

وطوّر باحثون في معهد “بيكر” للقلب والسكري بأستراليا، عقاراً جديداً يعتمد على مثبطات “EZH2 GSK126” و”Tazemetostat”، والتي تعمل على تجديد خلايا الأنسولين وتجعلها تؤدي وظائفها خلال 48 ساعة.

ويستخدم هذا العقار الجديد الذي حصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، خلايا البنكرياس المتبقية للمريض لإنتاج الأنسولين استجابة للجلوكوز، وبالتالي يحرر المرضى من الحاجة المستمرة لحقن الأنسولين. وفق “أخبار 24”.

عقار لـ “تجديد الأنسولين”

طب وتداوي
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