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10/01/2024   10:58 ص

30 خبيراً يصيغون “تجربة المريض”

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أطلقت وزارة الصحة، مؤتمر تجربة المريض السنوي الرابع تحت عنوان: “تمكين المستفيدين في تحول الرعاية الصحية بالمملكة”، بمشاركة 30 متحدثاً محلياً ودولياً، قدموا محاضرات وورش عمل في مجال تجربة المريض، إضافة إلى عرض 10 نشرات علمية معتمدة.

ويركز المؤتمر على محاور عدة، منها: أهمية صوت المريض وصلته بالتحول في الرعاية الصحية، الرعاية المرتكزة على الإنسان، أدوات قياس تجربة المريض، وتمكين المرضى وأسرهم، إضافة إلى مسرعات تحسين تجربة المريض والتحول الرقمي والابتكار.

وتطرق المؤتمر خلال الجلسات والملصقات العلمية وورش العمل، إلى العديد من المحاور التي تثري محتوى تجربة المريض على مستوى المملكة؛ للاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية المختارة بعناية للعمل على صياغة استراتيجيات جديدة، وتطوير الممارسات؛ لتلبية معايير الرعاية الصحية بجودة عالية وآمنة. وفق “أخبار 24”.

ويستمر المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، في فندق كراون بلازا المدينة الرقمية بمدينة الرياض، برعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

ويستهدف المؤتمر العاملين في مجال تجربة المريض، وجميع مقدمي الرعاية الصحية في المملكة؛ للاستفادة من التجارب الماضية للمضي قدماً لإعادة تفعيل البيئة المناسبة لتجربة المستفيد.

وشمل المؤتمر معرضاً مصاحباً شارك فيه العديد من الجهات المختصة بتقديم الخدمات للمستفيد في برنامج تجربة المستفيد.

30 خبيراً يصيغون “تجربة المريض”

طب وتداوي
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