تاريخ مواجهات “الأخضر” أمام “هونغ كونغ”

يختتم المنتخب السعودي، الأربعاء، مبارياته الودية بمعسكره المقام حاليًا في قطر استعدادًا لكأس آسيا 2023، وذلك بمواجهة منتخب هونغ كونغ على ملعب نادي الوكرة.
وكان الأخضر استهل ودياته بمعسكر قطر بالفوز على لبنان بهدف نظيف قبل التعادل سلبيًا أمام فلسطين.
وتعد هذه المواجهة الأولى وديًا بين المنتخبين، لكنهما التقيا في 3 مواجهات سابقة غلب عليها الطابع الرسمي؛ إذ كانت المواجهة الأولى في دورة الألعاب الآسيوية 1994 وحسمها المنتخب السعودي بالفوز 2-1.
وتجددت مواجهات المنتخبين في عام 2011 حيث التقيا لحساب تصفيات كأس العالم 2014، حيث فاز الأخضر ذهابًا في الدمام بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز إيابًا بخماسية نظيفة. وفق “سبورت 24”.
يذكر أن المنتخب السعودي يأتي على رأس المجموعة السادسة في كأس آسيا رفقة منتخبات: عمان، تايلاند، وقيرغيزستان.