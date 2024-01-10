“كأس آسيا”.. 5 نجوم “تحت المجهر”

تنطلق كأس آسيا لكرة القدم “الجمعة”، بمشاركة 24 منتخبا تضمّ نخبة اللاعبين في القارة الأسيوية الذين كانت لهم بصمة بارزة مع منتخبات بلادهم وأنديتهم التي ينشطون فيها.
يحتفظ الدوسري بذكريات جميلة من قطر بعد تسجيله أحد أجمل ألأهداف في كأس العالم العام الماضي، وقام المهاجم، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في آسيا في نوفمبر، بمراوغة رائعة داخل المنطقة قبل أن يسدّد كرة قوية بعيدة من زاوية صعبة بقدمه اليمنى، مانحاً السعودية فوزاً تاريخياً على الأرجنتين 2-1 في مستهل مشوارها في البطولة.
ويُعدّ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أحد أفضل اللاعبين في آسيا منذ فترة طويلة وهو أحد أقوى لاعبي الهلال السعودي. كما شارك في مباراة لا تُنسى مع فريق فياريال الإسباني خلال فترة الإعارة في عام 2018، حيث ساعد فريقه على العودة من تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2 مع ريال مدريد بعد نزوله احتياطياً في الشوط الثاني.
الكوري الجنوبي سون هيونغ مين
ويُعدّ الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (31 عاماً) قائد منتخب كوريا الجنوبية ونجم توتنهام الإنجليزي، أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في آسيا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وكان الموسم الماضي مخيباً للآمال بالنسبة إلى سون في صفوف توتنهام الذي حقق نتائج مخيبة وفشل في التأهل للمشاركة على الصعيد القاري، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد تسلم الأسترالي انج بوستيكوغلو تدرب فريق شمال لندن، حتى إن الأخير اختار سون لحمل شارة القيادة بعد رحيل الهداف هاري كاين إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني.
ويبدو أن سون يستمتع أيضًا باللعب تحت قيادة المهاجم الألماني الأسطوري يورغن كلينسمان في صفوف منتخب كوريا الجنوبية، حيث سجّل هدفين وصنع آخر في الفوز الرائع 3-0 على الصين في تصفيات كأس العالم في نوفمبر.
ويأمل النجم الكوري الجنوبي في العودة إلى قطر والتعويض عن كأس عالم مخيبة له على الصعيد الشخصي في مونديال قطر، حيث فشل في التسجيل في أربع مباريات وبدا واضحا تأثر بسبب ارتداء قناع بسبب كسر في مقبض العين.
الياباني تاكيفوسا كوبو
تاكيفوسا كوبو، وبعد أن لعب دوراً ثانوياً في مونديال 2022 عندما بلغ منتخب بلاده الدور ثمن النهائي ثم الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، يستعدّ جناح ريال سوسييداد الإسباني لتفجير موهبته في صفوف الـ”ساموراي”، لا سيما في ظل احتمال غياب جناح برايتون كاورو ميتوما أقله عن دور المجموعات في النهائيات القارية بداعي الإصابة. وفق “سبورت 24”.
كان تألق كوبو حاسماً في صفوف فريقه الباسكي الذي بلغ الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
أشاد به مدربه هاجيمي مورياسو بالقول: “إنه يلعب في دوري الأبطال والدوري الإسباني وهجوم ريال سوسييداد مبني عليه”، وتابع “آمل أن يكون اللاعب الذي يقود الفريق إلى النصر”.
الكوري الجنوبي كيم مين جاي
يُطلق على قلب دفاع بايرن ميونيخ الألماني لقب “الوحش” بسبب بنيته البدنية الصلبة وتدخلاته القوية، وهو أحد أفضل المدافعين على الإطلاق ودعامة أساسية في خط الدفاع الكوري الجنوبي.
هذا اللقب يضرّ به من نواحٍ عديدة، فهو قلب دفاع أنيق ويتمتع بالراحة عند التعامل مع الكرة. ويتمتع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بمسيرة مثيرة للاهتمام، حيث بدأ في الدوري الكوري قبل أن ينتقل إلى الصين ثم تركيا.
وغادر كيم فنربهتشه إلى نابولي الإيطالي في يوليو 2022، فبات بسرعة لاعباً رئيساً في التشكيلة الأساسية ويملك رصيداً هائلا من الشعبية لدى جمهور الفريق الجنوبي، بعد أن ساهم في إحراز الفريق لقب بطل الدوري للمرة الأولى منذ 33 عاماً.
وبعد موسم واحد في إيطاليا، انتقل كيم مرة أخرى، هذه المرة إلى بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ في يوليو 2023 مقابل صفقة كبيرة بلغت 50 مليون يورو، وارتبط منذ فترة طويلة بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتحديد مانشستر يونايتد وتوتنهام، ولن يكون مفاجئًا إذا كان في حالة انتقال مرة أخرى هذا الصيف.
الإيراني مهدي طارمي
ولم تفز إيران بكأس آسيا منذ 1976 لكن وجود مهاجم بورتو البرتغالي مهدي طارمي يعزّز من حظوظها في انهاء هذا الصيام الطويل.
وسجل طارمي (31 عاماً) العديد من الأهداف منذ انضمامه إلى العملاق البرتغالي عام 2020 ويملك سجلاً حافلاً مع منتخب بلاده أيضًا، ولم يكن طارمي لاعباً وجد المدربون سهولة في التعامل معه، فقد استُبعد من مباراتين عام 2022 لانتقاده مدرب الفريق آنذاك الصربي دراغان سكوتشيتش. لكن موهبته لا شك فيها، ومن المرجح أن يشكل شراكة هجومية خطيرة مع مهاجم روما سردار أزمون.
وكان طارمي على وشك التوقيع مع ميلان الإيطالي الصيف الماضي، وربما تعيده كأس آسيا في حال قدم عروضاً قوية الى الواجهة مجدداً.