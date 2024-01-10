“بلانيس” يقترب من منصب “المدير الرياضي” للاتحاد

كشفت مصادر خاصة عن وجود اتفاق بين إدارة الاتحاد مع الإسباني رامون بلانيس ليصبح مديراً رياضياً للنادي لمدة 3 مواسم مقبلة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″ أن الاتفاق مع المدير الرياضي الحالي لنادي ريال بيتيس الإسباني يشمل التعاقد معه لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى تواجد 4 مساعدين.
وأشارت المصادر إلى أن المساعدين الأربعة هم، مانو فاجاردو سكرتير فني، وغونزالو نوفيلو، وروجر بورتا مساعدين، وخوسيه ماريا كرئيس للكشافين.
يُشار إلى أن بلانيس من مواليد مدينة لاردة في مقاطعة كتالونيا، وولد في 5 نوفمبر 1967، وبدأ مسيرته كمدير رياضي عام 1999 في نادي أوسبيتاليت.
وسبق لرامون بلانيس العمل كمدير رياضي في كل من برشلونة وخيتافي ورايو فاييكانو، وحالياً في نادي ريال بيتيس.