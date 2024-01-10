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جديد المحليات > “الحج” تتعاون مع “الجمارك” لتنفيذ “حاج بلا حقيبة”
10/01/2024   7:13 م

“الحج” تتعاون مع “الجمارك” لتنفيذ “حاج بلا حقيبة”

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وقعت وزارة الحج والعمرة اتفاقية تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال تحسين الخدمات المقدمة للحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة خلال موسم حج 1445هـ.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مبادرة “حاج بلا حقيبة” التكاملية بين الطرفين، كخدمة إضافية؛ تهدف لاستلام أمتعة الحجاج من داخل صالات القدوم الدولي بالمطارات بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية، وإيصالها إلى مساكن الحجاج في مكة المكرمة مباشرة.

وتم توقيع اتفاقية التعاون على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024م، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، وتستعرض من خلاله مبادرة “حاج بلا حقيبة”، والفوائد المتحققة منها، حيث أسهمت المبادرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز سبل الراحة، وتقليص المدة الزمنية لنقل الأمتعة، وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية. وفق “أخبار 24”.

“الحج” تتعاون مع “الجمارك” لتنفيذ “حاج بلا حقيبة”

جديد المحليات
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