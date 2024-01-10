“المملكة” تشهد أمطار أعلى من المعدل بـ” 50% “

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد شتاء هذا العام هطول أمطارٍ بمتوسط كميات أعلى من المعدل الطبيعي خلال الشتاء بنسبة تصل إلى 50%.
وقال المركز في تقرير تفصيلي عن توقعات الحالة المناخية في فصل الشتاء، أن الأمطار بالمعدلات المرتفعة المتوقع هطولها ستكون على أجزاء من مناطق الشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، لافتاً إلى أن متوسط كميات الأمطار ستكون حول المعدل على باقي مناطق المملكة.
وأظهر التقرير أن أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، وحائل، ستشهد خلال يناير هطول أمطار بمتوسط كميات أعلى من المعدل الطبيعي، بنسبة تصل إلى 50%، فيما تشهدها مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية في شهر فبراير.
وذكر التقرير أن نسبة احتمال ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية الفصلية بمقدار درجة ونصف، تصل إلى 80%، حيث يكون التغير أعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق المملكة الشمالية بالكتل الهوائية الباردة مما يسبب انخفاضًا في معدل درجات الحرارة الفصلي، وأن انخفاض معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى سيمتد من شمال المملكة حتى جنوبها، كما يتصف نمط معدل درجات الحرارة بالتدرج الإيجابي “الارتفاع” باتجاه الجنوب وغرب وجنوب غرب المملكة.
وأضاف أن يناير الحالي سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بنسبة احتمال تصل ما بين 50 – 70% على جميع مناطق المملكة، وأن معدل درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار درجة ونصف على معظم مناطق المملكة باستثناء أجزاء من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والشرقية، فتكون بأعلى من المعدل بدرجة واحدة.
وأوضح أنه في فبراير المقبل يتوقع ارتفاع في درجة الحرارة بنسبة احتمال تصل إلى 70% على جميع مناطق المملكة ومن المتوقع أن تكون أعلى بمقدار درجة ونصف على جميع مناطق المملكة.