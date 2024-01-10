“تاسي” فوق “12 ألف” نقطة 5 جلسات متتالية

استطاع المؤشر العامّ لسوق الأسهم السعودية المحافظة على موقعه فوق 12 ألف نقطة للجلسة الخامسة على التوالي على رغم ضغوط البيع بعد المكاسب التي حققتها الأسهم خلال الأسابيع الستة الأخيرة، يأتي هذا على رغم الخسارة اليومية الثالثة التي سجلها مؤشر “تاسي” التي جاءت بنسب محدودة بدعم توافر السيولة التي امتصت الكمية المعروضة من الأسهم، صاحب ذلك تراجع محدود في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الثلاثاء).
وواصل المؤشر تراجعه في جلسة اليوم، هبوطاً إلى مستوى 12136.90 نقطة في مقابل 12197.61 نقطة ليوم أمس، بخسارة قدرها 60.71 نقطة نسبتها 0.50 في المئة ، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 170 نقطة تعادل 1.42 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2023 البالغة 11967 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد انخفاض السيولة المتداولة بنسبة 12 إلى 8 مليارات ريال، في مقابل 9.2 ملياراً، فيما هبطت الكمية المتداولة 1.4 % إلى 428 مليون سهم، في مقابل 434 مليونا لليوم السابق، وانخفض عدد الصفقات المنفذة إلى 506 آلاف صفقة في مقابل 538 صفقة، بنسبة انخفاض 6% ، صعد معها متوسط الصفقة إلى 846 صفقة بنسبة 5%.
وخلال جلسة اليوم جرى تداول أسهم 231 شركة، ارتفعت أسهم 89 شركة تمثل 39% من الشركات المدرجة، بينما انخفضت أسعار أسهم 125 شركة أخرى، واستقرت أسهم 17 شركات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.294 تريليون ريال بخسارة قدرها 98 بليوناً نسبتها 0.86%.
وبتأثير تراجع الأسعار استقرت مؤشرات 12 قطاعاً في المنطقة السالبة، أكبرها خسارة قطاع التأمين الهابط 1.36%، تلاه مؤشر الاستثمار والتمويل بخسارة 1.35%، ثم مؤشر الطاقة المنخفض 1.02%، وبلغت خسارة مؤشر المصارف 0.40%.
فيما سجلت 9 قطاعات ارتفاعاً في مؤشراتها، تصدرها قطاع تجزئة السلع الكمالية المرتفع 0.89%، تلاه مؤشر تجزئة الأغذية الصاعد 0.84%، ثم التطبيقات المرتفع 0.60%، وصعد مؤشر الاتصالات 0.48%، فيما ارتفع مؤشر النقل 0.46%. وفق “أخبار 24”.
أما أبرز الأسهم في جلسة اليوم، فجاء سهم شمس في الصدارة بزيادة 7.46% إلى 0.72 ريال، تلاه سهم عذيب للاتصالات بزيادة 6.44% إلى 171.80 ريال، فيما سجل سهم مجموعة “إم بي سي” ثالث أكبر زيادة في السوق بلغت 6.4% إلى 44.95 ريال من تداول 14.7 مليون سهم، قيمتها 684 مليون ريال.
وعلى عكس السوق الرئيسية، سجل مؤشر “نمو” السوق الموازية الزيادة الثالثة له على التوالي، بنسبة بلغت 0.95% إلى 25 ألف نقطة في مقابل 24768 نقطة، جاءت من تداول 1.6 مليون سهم، قيمتها 28 مليون ريال.