“أكويلم”.. وجهة “نيوم” الجديدة “بين الجبال”

أطلقت شركة نيوم “أكويلم Aquellum “، أحدث وجهاتها الفاخرة الواقعة بين أحضان الجبال، والتي ستشكل مجتمعاً مستوحى من نمط الحياة المستقبلية؛ بما يتماشى مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، وتطوير الوجهة وإنجازها بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعها الساحلي.
وتضم “أكويلم”، التي تقع على ساحل خليج العقبة داخل سلسلة جبال خلابة تحيط بها ويبلغ ارتفاعها 450 متراً، وحدات سكنية وفندقية ومرافق متنوعة، كما ستقدم تجارب استثنائية مدعومة بتصاميم معمارية مبتكرة مواكبة لأحدث التقنيات وأرقى المفاهيم الهندسية.
وتمثل الوجهة منظومة للمعيشة تتكامل مع البيئة الطبيعية المحيطة؛ إذ صُممت لدفع الابتكار في التصميم والبناء المستوحى من الأصالة والخيال العلمي، بعيداً عن الأساليب التقليدية؛ إذ تتمتع بنظام نقلٍ داخلي متعدد الاتجاهات يسهّل الوصول إلى الطوابق العليا، وينقل السكان والزوار إلى منازلهم وفنادقهم، ويصعد بهم إلى حدائق الأسطح ذات الإطلالات الساحلية الخلابة؛ مما يخلق ترابطاً حيوياً استثنائياً في المجتمع الرقمي، من خلال المزج والتناغم السلس بين أماكن الإقامة الفندقية والشقق والمتاجر ومناطق الترفيه والاستجمام ومراكز الابتكار.
ويمكن الوصول إلى “أكويلم” عبر رحلةٍ استثنائية، تبدأ من أول مرسى عائم في العالم، حيث سينطلق الضيوف على متن قارب مخصص لدخول هذه الوجهة، يمر عبر قناة مائية تحت الأرض، في رحلة مذهلة لاكتشاف هذا المجتمع، كما ستقدم أيضاً للزوار تجربة انتقال عمودية مميزة بارتفاع 100 متر؛ وذلك من خلال القناة المائية وصولاً إلى المجمع عبر حديقة رائعة. وفق “أخبار 24”.
ويمتد في “أكويلم” شارع حيوي مفعم بالحياة عبر حديقة واسعة، يربط بين المساحات المجتمعية المتنوعة، ومرافق الضيافة ذات المستويات العالمية، وعروض الفنون الغامرة، والفعاليات المتنوعة، ومتاجر التسوق، والمطاعم.
كما تحتضن الوجهة “ذا جينيريتر”، وهي مساحة مميزة توفر للمخترعين والمبتكرين والمفكرين المبدعين مختبرات للأبحاث الفريدة من نوعها، ستشكل منصةً لإعادة تصور المستقبل.
ويأتي الإعلان عن تطوير هذه الوجهة في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن “ليجا”، و”إبيكون”، و”سيرانا”، و”أوتامو”، و”نورلانا”، وهي أيضاً وجهات للسياحة المستدامة على ساحل خليج العقبة في نيوم.