حالات تسمح للمطورين العقاريين باسترداد “الضريبة”

أضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حالات تسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين، والذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها بأثر رجعي اعتبارا من 2020/10/04.
وأشارت الهيئة في المشروع الذي طرحته على منصة استطلاع، أنه يمكن للمطور العقاري استرداد الضريبة، من خلال إدراج الضريبة المتكبدة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية التالية لصدور هذا القرار على أن تكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من المحافظ.
واشترطت للاسترداد في الحالة الأولى، أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلاً كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها، وأن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب استردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقة، وأن يقدم الفواتير الضريبية التي تم استبعادها من إقراراته كخاضع للضريبة، وأن يكون لديه دليل على أن الضريبة المدفوعة التي سيطالب باستردادها تتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد. وفق “أخبار 24”.
فيما سمحت الحالة الثانية للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد متى ما تم رفع الإيقاف والقيام بتوريد مؤهل للاسترداد وذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، شريطة إدراج الضريبة المطالب باستردادها ضمن طلب الاسترداد الخاص بالفترة التي رفع فيها الإيقاف، وبحد أقصى الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي رفع فيها الإيقاف.