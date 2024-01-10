نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > وفد آسيوي يزور “المملكة أرينا”
10/01/2024   7:22 م

وفد آسيوي يزور “المملكة أرينا”

+ = -
36

كشفت مصادر ‏أن وفداً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيقوم قريباً بزيارة إلى ملعب المملكة أرينا الخاص بنادي ‎الهلال للاطلاع على المنشأة ومطابقتها لشروط الاتحاد الآسيوي.

وسيتم نقل مباريات الهلال في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية إلى المنشأة الجديدة في حال مطابقتها للشروط.

تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الإنشائية في الملعب من زراعة أرضيته وتجربة التكييف والتقنيات الأخرى الفريدة من نوعها ستنتهي خلال أقل من أسبوعين.

وسيحتضن ملعب المملكة أرينا، مباريات بطولة كأس موسم الرياض التي ستجمع افتتاحيتها فريقي الهلال وإنتر ميامي الأمريكي يوم الإثنين 29 يناير الجاري . وفق “سبورت 24”.

وفد آسيوي يزور “المملكة أرينا”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885284273.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com