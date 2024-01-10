وفد آسيوي يزور “المملكة أرينا”

كشفت مصادر أن وفداً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيقوم قريباً بزيارة إلى ملعب المملكة أرينا الخاص بنادي الهلال للاطلاع على المنشأة ومطابقتها لشروط الاتحاد الآسيوي.
وسيتم نقل مباريات الهلال في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية إلى المنشأة الجديدة في حال مطابقتها للشروط.
تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الإنشائية في الملعب من زراعة أرضيته وتجربة التكييف والتقنيات الأخرى الفريدة من نوعها ستنتهي خلال أقل من أسبوعين.
وسيحتضن ملعب المملكة أرينا، مباريات بطولة كأس موسم الرياض التي ستجمع افتتاحيتها فريقي الهلال وإنتر ميامي الأمريكي يوم الإثنين 29 يناير الجاري . وفق “سبورت 24”.