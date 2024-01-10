العتيبي بديلاً لـ”وليد عبدالله” في رحلة الصين

كشفت مصادر أن إدارة النصر استخرجت التأشيرة للحارس الشاب محمد العتيبي؛ ليكون ضمن أفراد بعثة الفريق في جولتها في الصين، والتى ستسافر يوم 20 يناير الجاري.
ويخوض النصر جولة في الصين نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يواجه نظيره شنغهاي في المباراة الأولى يوم 24 يناير، ثم يلتقي تشجيانغ يوم 28 من الشهر نفسه.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″ أن العتيبي سيكون بدلاً للحارس وليد عبد الله، خاصة أنه من الحراس الشباب المميزين بالنادي، ويلعب أساسيًا في فئة الشباب للنصر.
ويأتي قرار الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي كاسترو بتصعيد الحارس الشاب بعدما تأكد غياب كل من نواف العقيدي، وراغد النجار عن الجولة؛ بسبب وجودهما في معسكر المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا المقرر إقامتها في قطر.
وفي سياق متصل، شددت إدارة النصر على اللاعبين بضرورة الحضور يوم الأحد المقبل بالنادي مع انطلاقة التدريبات، وأنها ستطبق اللائحة الداخلية للنادي التي تنص على خصومات مالية من مرتباتهم في حال تخلف أي منهم عن الحضور في الوقت المحدد، إلا بإذن من المدير الفني لويس كاسترو.