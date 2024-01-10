مدرب “أوساسونا”: أريد الفوز على “برشلونة”

أكد المدير الفني لفريق أوساسونا، جاغوبا أراساتي على رغبتهم في الفوز على برشلونة والظهور بأفضل مستوى.
وأوضح أراساتي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء، أن فريقه ربما لا يكون مرشحًا للتتويج بكأس السوبر الإسباني ولكنهم سيبذلون كل ما لديهم بالبطولة.
وأشار المدير الفني لفريق أوساسونا إلى أن برشلونة بالنسبة له نادٍ كبير يجب احترامه حتى وإن قال الجميع إنه ليس في مستوًى جيدٍ، مشددًا على عدم وجود فريق مرشح لأن فريق كرة القدم المرشح هو الفريق الذي يفوز لذا يركزون على أدائهم داخل الملعب. وفق “سبورت 24”.
ويلتقي أوساسونا فريق برشلونة عند العاشرة من مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.