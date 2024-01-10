“ميسي”: سنواجه فِرَقًا سعودية ببطولة تاريخية

قال النجم الأرجنتيني بصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي: إنه لا يستطيع الانتظار حتى المشاركة في بطولة كأس موسم الرياض.
وأوضح ميسي، في تدوينة له، اليوم الأربعاء، إلى أنه سيواجه فرقًا سعودية ببطولة تاريخية، في إشارة لكأس موسم الرياض التي سيُشارك بها مع فريقه إنتر ميامي.
ويواجه إنتر ميامي، حامل لقب كأس الدوري الأمريكي في أولى مبارياته في البطولة بملعب المملكة أرينا يوم الاثنين 29 يناير، نادي الهلال الذي يتربع حاليًّا على صدارة الدوري السعودي للمحترفين.
وفي مباراته الثانية يوم الخميس 1 فبراير، سيواجه إنتر ميامي نادي النصر في لقاء أُطلق عليه “The Last Dance”، حيث سيتواجه نجوم كرة القدم الأسطوريان كريستيانو رونالدو من فريق النصر، وليونيل ميسي من فريق إنتر ميامي وجها لوجه مرة أخرى بعد آخِر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي. وفق “سبورت 24”.
وتختتم فعاليات البطولة يوم الخميس 8 فبراير المقبل بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.