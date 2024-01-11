“روشن” و”EVIQ” تسرعان نحو المركبات “الكهربائية”

وقعت مجموعة “روشن”، أحد المشاريع الكُبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية “EVIQ”، لتسريع استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في دراسة وتحليل وتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المجمعات السكنية والعقارات التجارية التي تطورها روشن، كما تعد المذكرة خطوةً مهمةً في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية لرؤية المملكة 2030، فيما يهدف التعاون إلى توفير بنية تحتية مناسبة ودعم مشاريع روشن العقارية بمرافق شحن ذكية ومتكاملة لتعزيز سهولة استخدام المركبات الكهربائية.
وستفتح هذه الشراكة حقبةً جديدةً يتمتع فيها سكان الرياض وزوارها بسهولة ويسر التنقل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع جودة البنية التحتية وزيادة نسبة المركبات الكهربائية التي تسير في طرق الرياض لتصل إلى 30%.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفد جروفر، أن التعاون مع “EVIQ” يأتي انطلاقاً من حرص “روشن” على إنشاء بنية تحتية متكاملة للمركبات الكهربائية وتنفيذ استراتيجيتها بتوفير تقنيات متطورة والتعاون مع الشركات الرائدة في القطاع، معرباً عن فخره بأن أول منفذ شحن عمومي للمركبات الكهربائية من “EVIQ” سيكون في واجهة روشن، الوجهة الفريدة التي تستقبل أكثر من 800 ألف زائر شهرياً شمال الرياض. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ محمد بكر قزاز، إن الاتفاقية تشير إلى توافق والتزام الشركتين بهدف مشترك يتمثل في تحسين جودة الحياة لمواطني المملكة، وستؤدي تقنية شحن السيارات الكهربائية المتطورة من شركة EVIQ، جنباً إلى جنب مع التغطية الواسعة لمجتمعات ومرافق مجموعة روشن، إلى إنشاء شبكة واسعة النطاق من أجهزة الشحن عالية السرعة في مواقع استراتيجية حول المملكة.
ويشهد هذا التعاون بين “روشن” و”EVIQ” أيضاً إطلاق أول محطة شحن عمومي سريع للمركبات الكهربائية في المملكة في واجهة روشن في مدينة الرياض، ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تبادل الخبرات بين الجهتين لتطوير البنية التحتية والتقنيات الحديثة الداعمة لنشر استخدام المركبات الكهربائية على نطاق أوسع في المملكة.