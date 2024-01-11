إصدار جديد من ChatGPT Team

أزاحت شركة “OpenAI” الستار عن إصدار جديد من روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها باسم “ChatGPT Team”، الموجه لفرق العمل بكافة أحجامها.
وأكدت الشركة أن الإصدار الجديد يوفر مساحة عمل آمنة وتعاونية لتحقيق أقصى استفادة من “ChatGPT” في العمل، كما يتمتع بالعديد من المزايا منها الوصول إلى نموذج “GPT-4” مع أداء أفضل وسرعة عالية مقارنةً بالسرعة المعتادة.
وأضافت أن المزايا تشمل الوصول إلى أدوات تحليل البيانات المتقدمة ونموذج إنشاء الصور DALL-E 3 بسعة رسائل عالية، وإمكانية إنشاء نماذج GPT معدّلة ومشاركتها مع فرق العمل، والوصول إلى روبوتات GPT المعدلّة المتاحة في متجر GPT الذي أطلقته OpenAI.
ولفتت إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي مثل “ChatGPT” في سير العمل اليومي قد يؤدي إلى جعل فرق العمل أكثر إنتاجية فيما يتعلق بسرعة إنجاز المهام وجودة العمل مقارنةً بالفرق الأخرى التي لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن OpenAI أطلقت إصدار الشركات ChatGPT Enterprise في أغسطس الماضي، مشترطة لاستخدامه شراء عقد سنوي لما لا يقل عن 150 مستخدمًا، وبسعر قدره 60 دولارًا أمريكيًا للمستخدم الواحد في الشهر.