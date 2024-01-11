خدمة لـ “الإسعافات والرعاية” بـ”يوتيوب”

كشفت شركة “غوغل” الأمريكية، عن خدمة جديدة بمنصة “يوتيوب” لتسهيل العثور على مقاطع فيديو تحتوي على معلومات دقيقة حول الإسعافات الأولية الأساسية ورعاية الطوارئ.
وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أن الخدمة توفر وحدات معلومات جديدة تظهر أعلى نتائج البحث؛ حيث تتضمن مقاطع فيديو للإسعافات والرعاية أنتجتها منظمات ومؤسسات طبية موثوقة.
وجرى تصميم هذه المقاطع لتكون سهلة المتابعة؛ بهدف مساعدة الأشخاص في الوصول بسرعة إلى معلومات الإسعافات الأولية القابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى قراءة التعليمات المعقدة أو الاستماع إليها. وفق “أخبار 24”.