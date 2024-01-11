“علاج جيني” لـ “الصمم”

أثمرت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة “كاليفورنيا” الأمريكية، عن اكتشاف جين يربط الصمم بموت الخلايا في الأذن الداخلية، ما يفتح الباب أمام علاجات ثورية لمشاكل السمع.
وتثير الطفرات في جين “TMTC4″، عملية تُعرف باسم استجابة البروتين المكشوفة (UPR)، والتي تسبب موت الخلايا الحيوية في الأذن الداخلية المسماة (خلايا الشعر)، ما يؤدي في النهاية إلى فقدان السمع.
ووجد الباحثون، وفقاً لدورية “Clinical Investigation” الطبية، أن عملية UPR يتم تنشيطها في خلايا الشعر بسبب التعرض للضوضاء أو بعض الأدوية، وتعد قاسمًا مشتركًا في أشكال مختلفة من الصمم. وفق “أخبار 24”.