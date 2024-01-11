نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > “علاج جيني” لـ “الصمم”
11/01/2024   11:57 ص

“علاج جيني” لـ “الصمم”

+ = -
40

أثمرت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة “كاليفورنيا” الأمريكية، عن اكتشاف جين يربط الصمم بموت الخلايا في الأذن الداخلية، ما يفتح الباب أمام علاجات ثورية لمشاكل السمع.

وتثير الطفرات في جين “TMTC4″، عملية تُعرف باسم استجابة البروتين المكشوفة (UPR)، والتي تسبب موت الخلايا الحيوية في الأذن الداخلية المسماة (خلايا الشعر)، ما يؤدي في النهاية إلى فقدان السمع.

ووجد الباحثون، وفقاً لدورية “Clinical Investigation” الطبية، أن عملية UPR يتم تنشيطها في خلايا الشعر بسبب التعرض للضوضاء أو بعض الأدوية، وتعد قاسمًا مشتركًا في أشكال مختلفة من الصمم. وفق “أخبار 24”.

“علاج جيني” لـ “الصمم”

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885284340.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com