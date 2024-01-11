طرق فعّالة للتغلب على “اكتئاب الشتاء”

يتولد لدى الكثيرين خلال فصل الشتاء شعور بالحزن والكآبة فيما يُعرف باكتئاب الشتاء، والذي قد يحدث؛ نتيجة قصر ساعات النهار التي تقلل ساعات التعرض للشمس، وبالتالي شعور مضاعف بالتعب والإرهاق.
وللتغلب على هذا الشعور السيئ خلال الشتاء، ينصح متخصصون بممارسة بعض العادات التي من شأنها أن تغير الحالة المزاجية للأفضل، ومن بينها التفكير بإيجابية وتحديد الأهداف لملء الفراغ داخل العقل، وكذلك ممارسة النشاط الرياضي الذي له دور فعّال في تحسين الحالة المزاجية.
ويلعب التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة دوراً كبيراً في التخلص من الاكتئاب والحزن، فمن الجيد مشاركة الأهل والأصدقاء بعض الأنشطة كالتنزه وتناول الأطعمة والمشي، ويجب عدم نسيان التعرض لأشعة الشمس لرفع مستوى فيتامين (د) في الدم. وفق “أخبار 24”.
ومن الأسباب التي قد تزيد من اكتئاب الشتاء هو كثرة تناول الطعام خاصة إن كان غير صحي، لذا فاختيار نوع الطعام مهم للتغلب على الحالة المزاجية السيئة، ومن الأطعمة المفيدة لتحسين المزاج الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون، والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والمكسرات.