فينيسيوس: سعيد جدًا باللعب في “المملكة”

أعرب جناح ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، عن سعادته بخوض كأس السوبر الإسباني مجددًا بالمملكة.
حصد فريق ريال مدريد، بطاقة نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب نظيره أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء في دور نصف النهائي على ملعب الأول بارك بالرياض.
وكتب فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام” باللغة العربية: “أنا سعيد جدًا باللعب في المملكة العربية السعودية مرة أخرى وتلقي حبكم.. شكرًا لكم على حبكم الكبير لكرة القدم.. وسنراكم مرة أخرى يوم الأحد”.وفق “سبورت 24”.
كما نشر الدولي البرازيلي صورًا من مشاركته في مباراة السوبر أمام أتلتيكو على ملعب الأول بارك عبر حسابه على منصة إكس، معلقًا عليها باللغة العربية: “شكرًا للجماهير العربية”.