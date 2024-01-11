نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “معتوق”: يجب التركيز أمام قطر
11/01/2024   1:52 م

“معتوق”: يجب التركيز أمام قطر

+ = -
46

أكد قائد منتخب لبنان حسن معتوق، أنه مواجهة الغد أمام قطر في افتتاح منافسات كأس آسيا 2023 ستكون صعبة.

وقال معتوق في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنهم سيدخلون لقاء الغد بتركيز كبير من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

وأوضح، أن المنتخب القطري يدخل المنافسة وهو حامل اللقب لكن هذا لم يمثل ضغط على لاعبي منتخب بلاده.

وأشار إلى أن الحضور الجماهيري سيكون عامل ضغط على المنتخبين ولكن لديهم الطموح بتقديم أفضل ما لديهم أمام قطر.وفق “سبورت 24”.

ويتواجد المنتخب اللبناني في المجموعة الأولى بكأس آسيا بجانب قطر البلد المستضيف والصين وطاجيكستان.

ويفتتح منتخب لبنان مشواره في كأس آسيا بمواجهة أمام نظيره القطري “حامل اللقب”، مساء غد الجمعة.

“معتوق”: يجب التركيز أمام قطر

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885284356.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com