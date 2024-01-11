“معتوق”: يجب التركيز أمام قطر

أكد قائد منتخب لبنان حسن معتوق، أنه مواجهة الغد أمام قطر في افتتاح منافسات كأس آسيا 2023 ستكون صعبة.
وقال معتوق في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنهم سيدخلون لقاء الغد بتركيز كبير من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة.
وأوضح، أن المنتخب القطري يدخل المنافسة وهو حامل اللقب لكن هذا لم يمثل ضغط على لاعبي منتخب بلاده.
وأشار إلى أن الحضور الجماهيري سيكون عامل ضغط على المنتخبين ولكن لديهم الطموح بتقديم أفضل ما لديهم أمام قطر.وفق “سبورت 24”.
ويتواجد المنتخب اللبناني في المجموعة الأولى بكأس آسيا بجانب قطر البلد المستضيف والصين وطاجيكستان.
ويفتتح منتخب لبنان مشواره في كأس آسيا بمواجهة أمام نظيره القطري “حامل اللقب”، مساء غد الجمعة.