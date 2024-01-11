“رادولوفيتش”: نسعى لنتيجة إيجابية أمام “قطر”

أكد المدير الفني لمنتخب لبنان ميودراج رادولوفيتش، على صعوبة المباراة التي سيخوضها مساء غدٍ الجمعة أمام نظيره القطري في افتتاح بطولة كأس آسيا.
وتنطلق منافسات كأس آسيا 2023 في قطر، غدا الجمعة 13 يناير الجاري وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.
وقال رادولوفيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إنه يعرف منتخب قطر بشكل جيد وسيحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمامه.
وأضاف، أن منتخب لبنان سيدخل المباراة باحترام كبير للمنتخب القطري، وبهدف إسعاد الجماهير اللبنانية.
وأضاف، أن منتخب لبنان يعتمد في تشكيلته على المزج بين عناصر الخبرة والشباب، مؤكدًا أنه رغم وجود عدد من الإصابات لكنهم قدموا مباريات جيدة ودياً استعداداً للبطولة.وفق “سبورت 24”.
ويتواجد المنتخب اللبناني في المجموعة الأولى بكأس آسيا بجانب قطر البلد المستضيف والصين وطاجيكستان.
ويفتتح منتخب لبنان مشواره في كأس آسيا بمواجهة أمام نظيره القطري “حامل اللقب”، مساء غد الجمعة.