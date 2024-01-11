“أنشيلوتي”: الهدوء مطلوب قبل نهائي السوبر

أكد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن فريقه سعيد بالفوز الذي تحقق على أتلتيكو مدريد، إلا أن هناك ضرورة للتحلي ببعض الهدوء، خاصة أن هناك 90 دقيقة في المباراة النهائية.
حصد فريق ريال مدريد، بطاقة نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب نظيره أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء في دور نصف النهائي على ملعب الأول بارك بالرياض.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، إن الفريق يعاني من إصابات وإجهاد، ولكنْ هناك عمل بطريقة جيدة، والمباراة كانت صعبة جدًا، مضيفًا: “أنا أمتلك ثقة كاملة في لاعبي فريقي وهذا واجبي كمدرب، واللاعبون البدلاء أحدثوا الفارق وهذا جيد في مثل هذه المباريات الصعبة”.
وأضاف: “كارفخال لاعب رائع مذهل ولديه شخصية وكان فارقًا في الأداء بالنسبة لنا وسجل هدفًا رائعًا”، مشيرًا إلى أن هدف أتليتكو مدريد الثاني كان مشكوكًا به إلا أنه يرى أن هذه الأمور تحدث في بعض المباريات. وفق “سبورت 24”.
وتابع حديثه، قائلاً: “اخترت مودريتش بدلاً عن كروس، والصافرات على كروس أنا لا أفهمها وجاء الاختيار اليوم لأن كروس عانى من بعض الآلام البسيطة في العضلة”، مضيفًا: “الاختيار بين مودريتش وكروس بالنسبة لي صعب جدًا”.