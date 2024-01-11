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رياضة > “لوبيز”: هدفنا الحفاظ على لقب آسيا
11/01/2024   1:53 م

“لوبيز”: هدفنا الحفاظ على لقب آسيا

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أكد المدير الفني لمنتخب قطر ماركيز لوبيز، أنه لا يشعر بالضغظ قبل انطلاق منافسات كأس آسيا المقرر أن تحتضنها الدوحة بداية من 12 يناير الجاري.

وقال لوبيز خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة قطر، إن عمره 62 عاما، مشيرا إلى أنه يعشق مثل هذه التحديات ولا يشعر بالضغط.

وأوضح، أن منتخب قطر هو حامل اللقب وطموحه الحفاظ عليه ، مشيرا إلى أنهم يعرفوا منتخب لبنان جيداً ويحترموه كثيراً.

ويستهل منتخب قطر مشواره في كأس آسيا بمواجهة نظيره اللبناني، غدا الجمعة، في مستهل مشوار المنتخبين بكأس آسيا 2023. وفق “سبورت 24”.

ويتواجد منتخب قطر حامل لقب كأس آسيا في المجموعة الأولى بجانب الصين، طاجيكستان والمنتخب اللبناني.

“لوبيز”: هدفنا الحفاظ على لقب آسيا

رياضة
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