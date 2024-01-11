“سيميوني”: لعبنا مباراة جيدة.. وأشكر الجماهير

أكد مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، أن فريقه لعب مباراة جيدة إلا أن هناك أشياءً يجب تحسينها، مقدمًا الشكر للجماهير التي دعّمت فريقه في ملعب المباراة.
حصد فريق ريال مدريد بطاقة نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب نظيره أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء في دور نصف النهائي، على ملعب الأول بارك بالرياض.
وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الكثير من الجماهير أتوا لدعم الفريق وأشكرهم على حضورهم وهذا ساعد اللاعبين أن يقدموا أداءً أفضل.
وأضاف: “لعبنا مباراة جيدة ولكن بعض الأشياء يجب أن نحسنها والمباراة كانت متكافئة ووصلنا كثيرًا إلى منطقة الجزاء”، مضيفًا: “كنا أقوى ولكن كنا نحتاج إلى أن نكون أفضل وهذا عملي يجب أن أخرج الفريق بطريقة أفضل من مباراة اليوم”. وفق “سبورت 24”.
وأشار مدرب أتلتيكو إلى أن فريقه سيواجه ريال مدريد في 3 مباريات، ولكنها سوف تكون مختلفة، مؤكدًا أن مباراة الخميس المقبل ستكون على أرضه وبين جماهيره لذلك الأمور تختلف.