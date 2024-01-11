حادث يدفع يزيد الراجحي للانسحاب من “رالي داكار”

انسحب سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي، من مسابقات رالي داكار السعودية 2024 المقامة للمرة الخامسة في المملكة، بمشاركة نخبة السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، بعد تعرضه لحادث انقلاب.
وقال الراجحي، إنه تعرض لانقلاب في الكيلومتر 51 من المرحلة السادسة والتي تسمى بالكرونو 48، بسبب خلل في مساعدات السيارة.
وكانت منافسات المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، قد انطلقت أمس الأربعاء، من الهفوف إلى شبيطة، بمسافة بلغت 645 كم، منها 118 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وحافظ الراجحي على الصدارة، مبتعداً بـ9 دقائق و3 ثوانٍ عن القطري ناصر العطية الذي انتزع الوصافة من الإسباني (كارلوس ساينز).
فيما حل ماتياس إكستروم ثالثًا في الترتيب، بفارق 8 دقائق و26 ثانية عن المتصدر، فيما جاء لوكاس مورايس رابعًا، يليه حامل اللقب القطري ناصر العطية في المركز الخامس، ومن خلفهم بيترهانسيل سادسًا. وفق “سبورت 24”.
وكان سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي، حصل على ثلاث ميداليات ذهبية لتصدره الترتيب العام في رالي داكار في المرحلة الثالثة (الماراثون) ومحافظته على صدارته في المرحلة الرابعة ولحصوله على المركز الأول في بطولة الـ W2RC.