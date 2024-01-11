الصناعة: التعدين “ثالث” أعمدة التحول بالمملكة

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، خليل بن سلمه، إن التعدين أصبح ثالث أعمدة التحول الصناعي في المملكة، مؤكدا أنهم حددوا الأهداف في القطاع وعملوا على تحقيقها.
وأضاف “بن سلمه”، خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي، أن التعدين من الركائز لتنوع الاقتصاد في رؤية 2030، مضيفا أن الوزارة بدأت في تطبيق ممارسات تنظيمية في القطاع وحوكمته، كما تسعى لاستقطاب الشباب للعمل في قطاع التعدين، وتمكينهم لدعم قطاعات الصناعة.
يذكر أن مؤتمر التعدين الدولي يناقش مستقبل قطاع التعدين واحتياجاته وتحدياته وطرح الحلول لها، ويختتم فعالياته اليوم بمشاركة 15 ألف يمثلون 145 دولة حول العالم.
من جهته، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، إن قطاع التعدين في المنطقة والعالم بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة للتحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات غير متوفرة بشكل كافٍ في الوقت الحالي.
وأضاف أن قطاع التعدين بحاجة ملحة لاستثمارات تبلغ 5 تريليونات دولار، لسد الفجوة وتعزيز دعم المعادن الحرجة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية والخدمات وإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحاً أهمية التمويل كعنصر فاعل في تسريع النجاحات وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة. وفق “أخبار 24”.
ونبه لعدة عوامل تؤثر في جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين، منها استقرار السياسات، والابتكار في التقنيات المستخدمة، وتعزيز إعادة تدوير المعادن، مؤكداً على الدور الحيوي للحكومات في مواجهة مختلف التحديات؛ من خلال تبنّي السياسات التي تعزز إصدار التراخيص وتسهم في توفير وسائل تطوير القطاع.
ولفت إلى أن التعاون بين الدول في هذا المجال يكتسب أهمية قصوى لدعم سلاسل التوريد من خلال زيادة الاستثمارات وبناء القدرات، مضيفا أن هذان العنصران ضروريان لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية عالمياً، وأن الإنتاج الحالي في العالم لا يكفي لتلبية الطلب المستقبلي.