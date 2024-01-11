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جديد المحليات > “ارتفاع” قضايا إخلاء العقارات بـ”2024″
11/01/2024   9:54 م

“ارتفاع” قضايا إخلاء العقارات بـ”2024″

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ورد لمحاكم التنفيذ “1530” طلب تنفيذ إخلاء عقارات خلال 11 يوما من عام 2024، بمعدل متوسط يقدر بـ 139 طلب تنفيذ إخلاء يوميا، مسجلا ارتفاعا عن متوسط طلبات تنفيذ الإخلاء الواردة في 2023 والذي قدر بـ92 طلبا يوميا.

وبحسب بيانات وزارة العدل تم خلال الأيام المنصرمة من العام الميلادي الجديد إنجاز 242 طلبا، وإصدار 2555 قرار تنفيذ، بينما بلغ عدد المحاضر 376 محضرا.

وتشير البيانات إلى تصدر منطقة الرياض بعدد طلبات التنفيذ بـ590 طلبا، وجاءت منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الثانية بـ467 طلبا، وحلت منطقة الشرقية ثالثا بـ238 طلبا، بينما سجلت منطقتا الحدود الشمالية ونجران أقل عدد طلبات تنفيذ إخلاء عقارات بواقع 5 طلبات في منطقة الحدود الشمالية و4 طلبات في منطقة نجران. وفق “أخبار 24”.

“ارتفاع” قضايا إخلاء العقارات بـ”2024″

جديد المحليات
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